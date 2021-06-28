«التضامن»: 33 مليون مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر من الدول القليلة التي اهتز اقتصادها قليلًا، ولكن لم يقع في جائحة فيروس كورونا، ومنظومة تكافل وكرامة راعت العدالة الاجتماعية وزادت ثقة المواطن في الدولة، مشددة على أنه لا يجب حرمان الطلاب المتفوقين وهم أبناء أسر «تكافل وكرامة»، فإن الدولة تتحمل نفقات تعليمهم، كما أن الوزارة تتيح لهم التدريب المهني في أكاديميات يتم التنسيق معها.

وأضافت «القباج» في لقاء مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن أكثر من 33 مليون مواطن في مصر يستفيدون من منظومة «تكافل وكرامة».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرأة التي تبلغ سن الخمسين وليس لها عائل أو زوج أو ابن أو أب ستدخل تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وسوف يتوسعون في مجال حماية الأيتام، وسوف يركزون على الفئات الأكثر هشاشة، التي لها ظروف إنسانية.

وعن معارض «ديارنا»، قالت الوزيرة إن الوزارة تعتبر المشروعات متناهية الصغر والأسر التي تعمل مع بعضها البعض في نشاط حرفي ما، هم جزء من العمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن الوزارة تعتبر أيضا العاملات في المنازل ضمن العمالة غير المنتظمة، وهن عدد غير قليل ويعتمدن على صحتهن بشكل كبير في العمل، وعندما تتعب قد لا تحصل على «اليومية» التي تحصل عليها.

أما عن مبادرة «حياة كريمة»، فأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حياة المواطن المصري، وبرنامج «حياة كريمة» يسعى لتحسين الخدمات ومستوى المعيشة، وهذا البرنامج يعطي دفعة قوية للمجتمع في الريف، لافتة إلى أن هناك منظومة متكاملة لدعم هذه الأسر، ودعم في العديد من المجالات مثل التعليم والطفولة والأسرة والحضانات، وعلى الأقل يجب أن يكون هناك حضانتين إلى 8 و9 حضانات في كل قرية.