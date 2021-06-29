تفاصيل قتل «شمندي» وسقوط عصابته بعد معركة مع أمن قنا

حملات أمنية موسعة، تشنها مديرية أمن قنا، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة في كل مكان، والتي كان من بينها أمس الاثنين، مداهمة عناصر إجرامية خطرة اختبأت في منطقة «مساكن عثمان» أمام جامعة جنوب الوادي بمدينة قنا، وتمكنت من قتل وإصابة اثنين وضبط آخرين بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة، وذلك ضمن حملات موسعة في المحافظة وقبلها قتل أخطر عنصر إجرامي في قرية السمطا في دشنا، بعدما روج لبيع المخدرات بفيديو على «فيس بوك».

البداية

وردت معلومات إلى مباحث بندر قنا، بقيام عناصر إجرامية خطرة من مركز نقادة قدمت ومعها أسلحة نارية وكميات كن المخدرات، ومختبئة في إحدى الوحدات السكنية في عمارة من «مساكن عثمان» أمام جامعة جنوب الوادي.

وعلى الفور كلف مدير أمن قنا، المباحث الجنائية ومباحث بندر فنا، بعمل التحريات اللازمة ووضع خطة لضبط المتهمين.

المداهمة

تحركت قوات شرطة من قسم مدينة قنا، وقوات أمن مركزي، يقودها اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، وحالات الوحدة السكنية في العمارة بمنطقة المساكن.

وبحسب مصدر أمني، عند الوصول إلى موقع اختبار العناصر الاجرامية، نبهت القوات عليهم بتسليم أنفسهم، ولكنهم بادلوا القوات إطلاق النار وبادلتهم الشرطة وداهمت الوحدة السكنية.

قتل عنصر إجرامي وإصابة آخر وضبط 2 أخرين

ولقي مسجل خطر مصرعه، فيما أصيب آخر، وضبط آخرين، حيث قتل «شمندي. ر»، 39 عاما، وأصيب «عصام. ح»، وألقي على اثنين آخرين، وجميعهم متهمون في قضايا قتل بمركز نقادة، جنوب قنا، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعدد من الذخيرة الحية وفرد ناري وكمية من المواد مخدرة.

إصابة رئيس مباحث الجنائية بمدير أمن قنا

وخلال المداهمة أصيب اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، بكسور، أثناء مطاردته لعناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة المساكن بمدينة قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج.

وكان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، يفيد باختباء عصابة «شمندي» والمطلوب في عدة قضايا جنائية، و عناصر إجرامية من أفراد عصابه من نقادة متهمين في قضايا قتل منها قتل طالب، وقضايا سرقة بالإكراه، ويتاجرون في المخدرات، بمدينة قنا، ما دفعه بتكليف قوة أمنية بضبطهم في منطقة مساكن عثمان.

وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، ووضع الجثة في مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.