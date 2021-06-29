التضامن: عدد العمالة المنتظمة 8 ملايين.. و80% منهم غير مسجلين رسميا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تعلمت دروسًا عديدةً من جائحة فيروس كورونا، أولها التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ووجود مصدات لحماية العمالة غير المنتظمة وقت الأزمات، وعددهم لا يقل عن 8 ملايين مواطن، المسجل منهم في التأمينات والمعاشات بشكل رسمي 20% فقط، و80% منهم غير مسجلين في منظومة التأمينات والمعاشات، وبالتالي فإنهم لا يتمتعون بمعاشات أو إعانة بطالة أو إعاقة.

تحركات الدولة في جائحة كورونا

وأضافت «القباج» في لقاء مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة في فترة جائحة كورونا وفرت 5 مليارات جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة، كما أن عدم تسجيل العمالة غير المنتظمة يحرم الدولة أيضا من بعض الحقوق، وبالتالي فإن الطرفين خاسرين.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العمال غير المنتظمة تضم عمال المقاولات والصيادين، وغيرها من القطاعات، والدولة في طريقها إلى رسمنة الدولة بشكل كامل.

تفاصيل برنامج وعي

وبالنسبة إلى برنامج «وعي»، أشارت «القباج» إلى أن هذا البرنامج يركز على تصحيح المعتقدات والسلوكيات لدى المواطنين مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، والتعاطي والإدمان، والتسرب من التعليم، وغيرها من الأمور التي تنخر في عظام التنمية في مصر، لأن بناء الإنسان يبدأ من وعيه.

أما عن مبادرة «حياة كريمة»، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حياة المواطن المصري، وبرنامج «حياة كريمة» يسعى إلى تحسين الخدمات ومستوى المعيشة، وهذا البرنامج يعطي دفعة قوية للمجتمع في الريف، لافتة إلى أن هناك منظومة متكاملة لدعم هذه الأسر، ودعم في العديد من المجالات مثل التعليم والطفولة والأسرة والحضانات، وعلى الأقل يجب أن يكون هناك حضانتين إلى 8 و9 حضانات في كل قرية.