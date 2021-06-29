عاجل.. الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول «تيجراي»

قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، وأيرلندا، طالبوا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إقليم «تيجراي» الواقع شمال إثيوبيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».

من جانبها، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، أمس الاثنين، إن الأحداث الأخيرة في الإقليم، مقلقة للغاية، وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، في بيان، إن الأحداث تبرهن مرة أخرى على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

وأشار جوتيريش، إلى التحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وأعرب المسؤول الأممي، عن امله أن يتم وقف الأعمال العدائية بشكل فعال، مشددا على ضرورة حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإيجاد حل سياسي.

وكانت قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، دخلت أمس الاثنين، مدينة «ميكيلي» عاصمة الإقليم.