صور.. رصف شارع عبد المنعم رياض بالدقي 

تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية بكافة القطاعات وخاصة الشوارع التي تشهد كثافات مرورية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق محاور مرورية جديدة وتطوير الشوارع التي بحاجة إلى ذلك.

بدأت المحافظة أعمال تطوير ورصف شارع عبد المنعم رياض بحي الدقي باعتباره محور مروري هام، بحسب البيان الصادر عن المحافظة اليوم، وموضحة أن التطوير يأتي من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، وبمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية، وجاري استكمال مخططات التطوير.