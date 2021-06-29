إصابة طفلين بلدغ عقرب في سوهاج

أُصيب طفل بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، بلدغ عقرب اثناء تواجده بأرض زراعية، وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، كما أُصيب طفل بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة بلدغ عقرب، أثناء تواجده أمام منزله، وتم نقله لمستشفى طما المركزي للعلاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول «السيد. م. ا»، 7 سنوات ويقيم بدائرة المركز مصاباً بحالة إعياء إثر لدغ عقرب وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، انتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والده «محمد. ا. س»، 30 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بأرضهم الزراعية بذات الناحية لدغه عقرب، ما أدي لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، حرر محضرا بالواقعة.

كما تبلغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول الطفل «حسن. ح. ص»، 11 سنة، تلميذ، ويقيم بدائرة المركز مصاباً بحالة إعياء إثر لدغ عقرب، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدته «ميرفت. ع. ح»، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام المنزل لدغه عقرب مما أدي لإصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وقال لأهالي إن درجة الحرارة الشديدة تتسبب في حروج العقارب من جحورها ولدغها للكبار والصغار الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر.