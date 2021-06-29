لدعمهم معنويا: هدايا وألعاب وملابس العيد لأطفال السرطان

بالألعاب والهدايا، رسم قيادات وأعضاء ومتطوعو مؤسسة «اطمن معانا» وجمعية «كنوز الخير» البسمة على وجوه الأطفال المرضى فى زيارة لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد.

وقضى المتطوعون أوقاتاً ممتعة مع الأطفال المرضى داخل غرفة الألعاب بالمستشفى، الذى يخدم الأطفال المرضى من مختلف محافظات الصعيد، ووزع قيادات المؤسسة والجمعية الألعاب والهدايا وملابس العيد على جميع الأطفال المرضى بالمستشفى كهدية بسيطة مقدمة من القائمين على المؤسسة والجمعية.

وتفقد وفد مؤسسة «اطمن معانا» وجمعية «كنوز الخير» أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا لشرح مفصل عن إنشاء المستشفى، وأقسامه وطريقة استقبال المرضى من الأطفال وعلاجهم بالمجان.

وأشادت رشا أحمد فودة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «اطمن معانا»، بالمستشفى وبالطاقم الطبى والاهتمام الكبير بالحالات المرضية، وتأهيلها نفسياً لتلقى العلاج الكيماوى أو الإشعاعى، مشيرة إلى أنها لم تتخيل وجود مستشفى فى الصعيد بهذه الإمكانيات الكبيرة، النموذج الذى تتمنى تكراره فى الصعيد وجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت صابرين محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية «كنوز الخير»، إن الجمعية، وبالتنسيق مع مؤسسة «اطمن معانا»، مستعدة للتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال فى العديد من المجالات لخدمة المرضى من الأطفال.

ووجَّه محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، الشكر للقائمين على مؤسسة «اطمن معانا»، وجمعية «كنوز الخير»، والمتطوعين، لإسعادهم الأطفال المرضى بالمستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى يرحب بالتعاون مع أى أفراد أو مؤسسات أو مبادرات لدعم وخدمة المرضى، ورفع روحهم المعنوية، ما ينعكس إيجابياً على مسيرتهم العلاجية.