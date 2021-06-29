تعرف على مواعيد القطارات  «أسوان - القاهرة - إسكندرية» 2021

تعتبر القطارات أحد أهم وسائل المواصلات التى يقبل عليها المواطنون بأسوان للسفر إلى المحافظات خاصة القاهرة والإسكندرية نظراً للالتزام بمواعيدها بالإضافة إلى أنها أقل خطراً من السفر عبر السيارات وكذلك المسافة الكبيرة بين أسوان والقاهرة والمسافر يحتاج إلى كراسي واسعة أو أسرة نوم خاصة فى ظل أن ساعات السفر من أسوان للقاهرة تصل لنحو 14 ساعة .

مواعيد قطارات اسوان

«الوطن»، تنشر مواعيد وأرقام القطارات المميزة والمكيفة وكذلك قطارات النوم التي تنطلق من محطة سكة حديد أسوان وتمر عبر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة ثم القاهرة وأخرى تصل لمحافظة الإسكندرية ، وينطلق من محطة أسوان 21 قطار يومياً وإليكم مواعيد القطارات من محطة أسوان فهي بالتوقيت كالتالي:

· رقم القطار 81 النوع روسي وقت القيام 4.30 صباحا.

· رقم القطار 2011 النوع مكيف أسباني وقت القيام 5.15 صباحا.

· رقم القطار 981 النوع VIP وقت القيام 5.30 صباحا.

· رقم القطار 983 النوع مكيف أسباني وقت القيام 7.30 صباحا.

· رقم القطار 163 النوع روسي إلى الإسكندرية وقت القيام 12.30 ظهراً.

· رقم القطار 1013 النوع روسي وقت القيام 1.50 ظهراً.

· رقم القطار 2013 النوع أسباني مكيف وقت القيام 2.30 ظهراً.

· رقم القطار 2007 النوع VIP وقت القيام 3.15 مساءً.

· رقم القطار 2015 النوع VIP وقت القيام 4.00 مساءً.

· رقم القطار 1902 النوع مكيف أسباني وقت القيام 5.00 مساءً.

· رقم القطار 87 النوع نوم وقت القيام 5.15 مساءً.

· رقم القطار 1015 النوع روسي وقت القيام 5.30 مساءً.

· رقم القطار 2009 النوع روسيVIP وقت القيام 6.10 مساءً.

· رقم القطار 187 النوع روسي وقت القيام 6.30 مساءً.

· رقم القطار 1009 النوع روسي إلى الإسكندرية وقت القيام 7.20 مساءً.

· رقم القطار 997 النوع مكيف أسباني وقت القيام 8.45 مساءً.

· رقم القطار 89 النوع مكيف أسباني إلى الإسكندرية وقت القيام 9.05 مساءً.

· رقم القطار 989 النوع مكيف أسباني وقت القيام 11.00 مساءً.

· رقم القطار 1011 النوع روسي وقت القيام 11.20 مساءً.

· رقم القطار 91 النوع مميز وقت القيام 11.30 مساءً.

· رقم القطار 833 النوع روسي وقت القيام 12.10 صباحا.