«عمران»: تأمين إجباري على المسافرين للخارج بداية من يوليو المقبل

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفعيل التأمين الإجباري على المسافرين للخارج بداية من شهر يوليو 2021، من خلال المجمعة المصرية للتأمين على السفر للخارج والتي صدر قرار بتأسيسها مايو الماضي.

وأشار عمران، خلال مؤتمر كشف حساب الهيئة عن السنوات الأربع الماضية،، أن المجمعة المصرية تهدف إلى توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة.

وأوضح أن قيمة الترحيل تصل إلى 30 ألف يورو بالمرة الواحدة، على أن لا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، وعلى المواطن القيام بسداد مبلغ 300 جنيه عند إصدار جواز السفر ليضمن الاستفادة من تلك الوثيقة المدون عليها رقم خط ساخن خاص بشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

كان الدكتور محمد عمران، قد أصدر قرار رقم (698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج تحت مسمى «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» ليكون الهدف منها استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء مصر ضد أي نوع من الخطر الذي قد يتعرضوا له في سفرهم خارج البلاد.