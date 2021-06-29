جامعة طنطا: تنفيذ 7 مشروعات كبرى لدعم خطة التنمية المستدامة 2030

استعرض مجلس جامعة طنطا خلال اجتماعه اليوم، الإنجازات التى حققتها الجامعة خلال 7 شهور ، حيث تم استعراض 7 مشروعات كبرى جارى تنفيذها، لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

وخلال الاجتماع أوضح مجلس الجامعة المشروعات الجاري تنفيذها وهي كالتالي:

تدشين مشروع مستشفى 900 900 كأول مستشفى ذكى بمواصفات عالمية بالمحلة الكبرى بتكلفة مليار جنية.

إنشاء أول قناة تلفزيونية على القمر الصناعى نايل سات لدعم منظومة التعليم عن بعد.

إطلاق مشروع التحول الرقمى والشمول المالى ورقمنة الخدمات بالكليات والمستشفيات.

إنشاء أول وحدة روبوت الى بالجامعات المصرية فى كلية الهندسة لتدريب الطلاب على إحدث التكنولوجيا في العالم.

تجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بأحدث الاجهزة فى العالم بتكلفة 400 مليون جنية والاستعداد لتشغيلها التجريبي فى سبتمبر المقبل.

إعادة الهيكلة الادارية والمالية بالجامعة واستحداث هيكل إدارى يطبق نموذج الإدارة بالاهداف.

أول شراكة لجامعة طنطا فى أفريقيا وتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة جيبوتى.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية خلال مشاركته بمجلس جامعة طنطا ، اليوم، على حرصه الدائم على المشاركة بالحضور بمجلس جامعة طنطا لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم التنمية المستدامة .

وأشاد المحافظ بدور جامعة طنطا الكبير فى دعم المحافظة في مواجهة أزمة كورونا من خلال استقبال كافة حالات الطوارئ في المستشفيات الجامعية، والذي يدعم القطاع الصحى بالمحافظة ويساهم فى تخفيف الضغط على المستشفيات العامة.

وأشار الدكتور طارق رحمى الى التعاون مع الجامعة في تنفيذ المبادرات الرئاسية من خلال تنفيذ قوافل شاملة ضمن "حياة كريمة" بمركز زفتى، بمشاركة اساتذة من كليتى الآداب التربية، بجامعة طنطا.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الإنجازات في كافة المجالات.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم عن الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة المراكز والوحدات والحسابات الخاصة بجامعة طنطا طبقا لنموذج الادارة بالأهداف وتطبيق آليات الشمول المالي ‏لتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة لدعم خطة التنمية المستدامة 2030 وتطبيقا للمبادرات الرئاسية للتحول الرقمي والشمولية.

و‏أوضح رئيس الجامعة أنه قام باختيار فريق من الخبراء والمختصين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والقانونيين بهدف الوصول إلى أفضل صيغة نموذج ادارى متطور يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة ويواكب خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تبناها الرئيس السيسى .

و‏أكد «ذكي»، ‏أن إجراءات إعادة الهيكلة تمت على ثلاث مراحل متكاملة الأولى تم فيها إعداد دراسة جدوى متكاملة عن المراكز والوحدات الحالية بالجامعة ووضع تصور للتطوير والمرحلة الثانية تضمنت عقد حلقات نقاش موسع مع كبار المديرين في المراكز والوحدات واصحاب الخبرات الإدارية بالجامعة لوضع تصور متكامل لإعادة الهيكلة الإدارية لتجنب سلبيات المنظومة التي كانت قائمة بالفعل واضافة إيجابية متنوعة اما المرحلة الثالثة ففد تم فيها صياغة النموذج الإداري الوظيفي لجامعة طنطا كمؤسسة تعليمية وبحثية تقدم خدماتها لطلاب الجامعة ومنتسبيها والمجتمع لضمان أفضل أداء مؤسسي متاح وإيجاد الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفع الموارد الذاتية للجامعة .