الرئيس السيسي يبعث برقيتي تهنئة للكونغو الديمقراطية والفاتيكان

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس أنطوان تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية، برقية تهنئة مماثلة إلى البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة حضارة الفاتيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد أمين رئاسة الجمهورية محمد رضا طلبه إلى سفارة دولة حضارة الفاتيكان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة .