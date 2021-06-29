السجن المشدد 15 عاما لشابين قتلا آخر بطلق ناري في رقبته بالمنصورة

عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، ميكانيكي وعامل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بعد اتهامهما بالقتل العمد للمجني عليه «سامي محمود محمد صالح» بمنطقة عزبة عقل بمدينة المنصورة، أطلقوا تجاهه عيار ناري استقر في أعلى يسار الرقبة، ما تسبب في مصرعه بالحال.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار حاتم مبروك محمود، المستشار محمد عبدالفتاح شرابي، والمستشار محمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبوزيد، وحسين عبداللطيف، وذلك في القضية رقم 11343 لسنة 2019 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 1290 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة .

أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كل من: «فتحي.أ.ا» 21 عامًا، میکانیکی، و«محمد.ع.ع» 20 عامًا، عامل عادي من قرية ميت بدر خميس، إلى محكمة الجنايات؛ لأنهما يوم 20 ديسمبر عام 2019 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، قتلا المجني عليه سامي محمود محمد صالح- عمدا مع سبق الإصرار- وبيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا هذا العرض سلاح ناري «فرد خرطوش» وسلاح أبيض «سكين» وتوجها صوب مكان تواجده وما أن طفرا به حتى أطلقا طلقة نارية استقرت أعلى يسار العنق فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

أقوال شهود العيان في النيابة العامة

وشهدت «أسماء.ز.ا»، 20 عامًا، ربة منزل، في تحقيقات النيابة العامة، أنه إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين بيت الأخيرين النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعدا سلاح ناري «فرد خرطوش وسلاح أبيض» وعندما رأوه أطلق أحدهما عيارًا ناريًا مصوبه في حادث إصابته بیسار العنق والتي أودت بحياته.

تقرير الطب الشرعي حول الواقعة

وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه أن اصانه ناریة رشيه معاصره لتاريخ الواقعة تنشأ عن مقذوفات الرش التي وجدت بموضع الإصابة، وهذه المقذوفات مطلقه من سلاح ناري (فرد خرطوش)، وأسفرت الطلقة النارية بالعنق عن إصابته بتهتك بالأوعية الدموية ونزيف والتهاب رئوي انتهت بالوفاة.