عاجل.. تجديد حبس السويركي وصفوان ثابت 45 يوما في «تمويل الإرهاب»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوما على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ونسبت النيابة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية لهم.