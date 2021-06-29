بعد قليل.. وزير التعليم يعلن الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2021، والتى من المنتظر أن تعقد في 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، إضافة إلى الحديث عن تأمين اللجان الامتحانية وتجهيزها، وتركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان، لضبط أي محاولات غش.

وسيقوم وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، الذى سيعقد بعد قليل، بعرض آليات تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى شرح وافر لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، علاوة على إعلان تسكين 20 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيعلن شوقي، أيضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ستكون متصلة بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، إضافة إلى الرد على مطالب وتساؤولات أولياء الأمور حول منح الطالب الذى يقوم بتأجيل امتحان الدور الأول لظروف مرضية فرصة ثانية بعد امتحان الدور الأول أسوة بما حدث مع دفعة العام الدراسى الماضى، ومن المقرر أن تعلن الوزارة منح الطلاب الذين يقومون بتأجيل امتحان الدور الأول بسبب كورونا فرصة امتحانية أخرى بعد امتحان الدور الثانى لهم فى حالة رسوب الطالب فى مادة أو مادتين.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستعلن جميع التفاصيل الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة استعدت تماما، لعقد الامتحانات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من أى مكروه.

وأشار شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه لن يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن الوزارة ستعمل على تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب أثناء الامتحانات، وسيحصل كل طالب على حقه كاملا من الدرجات.