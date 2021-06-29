«التضامن»: 23 مليون مشاهدة في حملة «أنت أقوى من المخدرات»

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الدراما المصرية حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية.

جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدارعدة ايّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية محمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام، جامعة القاهرة وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب .

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بأن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من قناعات الوزارة بقدرة الإعلام والدراما علي تشكيل فكر ووجدان الأطفال والشباب وتوجيه وتقويم السلوك في إطار غير مباشر وجذاب خاصة في قضية التعاطي والإدمان والتي يستقي (72%) من شبابنا معلوماتهم بشأنها من الإعلام، لاسيما الدراما المصرية وفقًا لبحث أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عام 2017، واستمرارًا للجهد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ حملات التوعية الإعلامية ورصد وتحليل تناول الدراما لقضية التدخين والتعاطي.

وحرص الصندوق على تنفيذ سلسلة جديدة من حملات «أنت أقوي من المخدرات» بعنوان «المخدرات رحلتها قصيرة .. متسافرهاش» خلال شهر رمضان الماضي، واستكمل المرصد الإعلامي للصندوق جهده في متابعة مشاهد التدخين والتعاطي في الدراما الرمضانية ورصدها كمًا وتحليل مضمونها بهدف ترشيد التناول الدرامي لهذه القضية ومتابعة أثر هذا التناول علي النشء والشباب.

وأضافت الوزيرة: «حرصنا أثناء الإعداد للحملة الإعلامية للتوعية بالمخدرات على اتباع الأسلوب العلمي الرصين في صياغة رسالة الحملة وفي تصميمها واختيار قالبها الفني، وجرى اختيار الفئة العمرية المستهدفة وفقاً لنتائج الأبحاث والدراسات التي تؤكد أن الوقاية يجب أن تبدأ رسائلها في مخاطبة الفئة العمرية الأصغر من 12 إلى 16 عام».

وأردفت: « أفردنا ولأول مرة في تاريخ الحملات الإعلامية للوقاية من المخدرات في مصر نسخة موجهة للفتيات ساهمت في كسر حاجز الصمت تجاه مشكلة تعاطي الفتيات، وجاءت استجابة لتنامي حالات التعاطي بين الفتيات، حيث بلغت نسبة الفتيات المتقدمات للعلاج في عام 2020 (6%) من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج والبالغ عددهم (140 ألف) فرد».

وأشارت الوزيرة إلى أنها في إطار الإعداد لهذه الحملة حرصت على عقد جلسات استماع للشباب، وكذلك للمتعافين لمعرفة آرائهم في شكل ومضمون الحملة وهو ما ظهرت انعكاساته بشكل واضح في تفاعل الشباب مع الحملة على وسائط التواصل الاجتماعي والتي بلغت ما يقرب من (23 مليون) مشاهدة، كما ساهمت الحملة في زيادة الطلب علي العلاج خلال فترة بثها بنسبة (400%).