التطبيق أول يوليو.. 10 شروط جديدة للبناء و3 فئات مستثناة

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين فى عمليات البناء، حلول شهر يوليو المقبل، لكونه موعد التطبيق الرسمى لـ اشتراطات البناء الجديدة داخل المحافظات، ومن ثم ستتم حركة البناء مرة أخرى بعد توقفها لشهور عدة، وذلك عقب انتهاء الفترة المحددة للتطبيق التجريبي لتلك الاشتراطات، والتى كانت مدتها شهرين منذ بداية مايو الماضى.

وقد تم البدء التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة بعدد من القرى والمدن بالمحافظات، بهدف التأكد من قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لمدة شهرين، على أن يبدأ التعميم الكلي بالمحافظات أول يوليو المقبل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن اشتراطات البناء الجديدة، والفئات المستثناة من تطبيق تلك الاشتراطات.

اشتراطات البناء الجديدة

1- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية، أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

2- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.

4- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

5- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

6- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ.

7- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

8- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

9- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

10- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

الفئات المستثناة من منظومة اشتراطات البناء الجديدة

1- أراضي القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

2- المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كسكن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعي.

3- الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.