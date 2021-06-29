مفتي القدس يدين هدم الاحتلال لمباني الفلسطينيين بسلوان جنوب الأقصى

أدان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني الفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وقال المفتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، مشيرًا إلى الوحشية والهمجية التي مارستها هذه السلطات ضد الفلسطينيين والصحفيين، خلال عدوانها على حي البستان في سلوان، داعيًا إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد مفتى القدس أن المقدسيين سيبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته، داعيًا الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقدًا سكوت ما يُدعى بالعالم الحر عن جرائم الاحتلال، ما أعطاه ضوءًا أخضر ليستمر في عدوانه ويصاعده، محملًا العالم أجمع عواقب السكوت عن هذه الجرائم الوحشية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.