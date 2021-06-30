تزوجت 4 أثرياء وقتلت 3 منهم.. الأرملة السوداء باليابان تقترب من الإعدام

خسرت القاتلة اليابانية الشهيرة، المعروفة إعلاميا باسم «الأرملة السوداء» استئنافها النهائي لتجنب الإعدام، حيث قتلت السيدة اليابانية «شيساكو كاكهي»، البالغة من العمر 74 عاما، ثلاثة من شركائها، بمن فيهم زوجها، وحاولت قتل رجل رابع.

وحصلت «شيساكو كاكهي»، على أموال طائلة من الميراث وأموال التأمين، بعد تسميم ضحاياها بـ«السيانيد»، واستأنف محاموها الحكم الصادر عام 2017، بحجة أنها تعاني من الخرف ولا تفهم الإجراءات القانونية في اليابان.

وذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية: «لكن المحكمة العليا في اليابان رفضت الاستئناف، مما مهد الطريق للتصديق النهائي على حكم الإعدام الصادر بحق القاتلة شيساكو كاكهي».

كما انضمت القاتلة اليابانية «شيساكو كاكهي»، إلى خدمات المواعدة والزواج على شبكة الإنترنت وطلبت على وجه التحديد مقابلة رجال أغنياء ليس لديهم أطفال، وأدينت بقتل شخصين وزوجها، وتتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاما، في الأعوام من 2007 إلى 2013.

واشتهرت القاتلة اليابانية، شيساكو كاكهي، في وسائل الإعلام اليابانية باسم «الأرملة السوداء»، حيث تقتل أنثى العنكبوت المعروفة باسم «الأرملة السوداء»، شريكها الذكر بعد ممارسة الجنس.

وتوفى زوجها، الذي يدعى إيساو كاكهي، البالغ من العمر 75 عاما، بعد شهر من زواجهما في عام 2013، بحسب جلسات المحاكمة في اليابان.

ونقلت تقارير صحفية يابانية أن «الأرملة السوداء» حصلت على حوالي مليار ين أي ما يوازي 8.8 مليون دولار أمريكي بعد وفاة إيساو كاكهي، على الرغم من أنها خسرت الكثير منها في سوق الأسهم ووقعت في الديون.

وبحسب وثائق المحاكم في اليابان أدينت «الأرملة السوداء» بمحاولة قتل وسرقة رجل آخر توفي منذ ذلك الحين بسبب مرض السرطان.

وتزوجت شيساكو كاكهي، ثلاثة أزواج آخرين ماتوا جميعا، لكن لم يتم توجيه أي اتهام إليها فيما يتعلق بوفاتهم حتى الآن.