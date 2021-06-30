صندوق النقد: لقاحات كورونا مهمة جدًا لتعافي الاقتصاد المصري

أجابت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، فيما يخص حاجة الاقتصاد المصري لمزيد من الأموال والسيولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه في سياق العام المالي الجديد، زادت الحكومة من مخصصات الصحة، كما أن الحكومة لديها مرونة داخل الموازنة لاحتمالية إعادة تخصيص إنفاق، لشراء الأمصال إذا ما تم الاحتياج لذلك.

وأضافت «ألارد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مهمة جدًا لتعافي الاقتصاد وحتى الآن العرض والوفرة هي العوامل الأهم، ومن المهم أيضا أن يكون هناك إتاحة للقاحات من خلال «كوفاكس» أو أي مبادرة دولية أخرى، كما أن الدعم الأخير لتصنيع بعض الأمصال في مصر هو تطور مرحب به.

وأوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن التعافي الاقتصادي جارِ حاليًا، ومن خلال موازنة العام المالي 2021-2022، وهناك توازن صحيح بين استمرار دعم تعافي الاقتصاد وتخفيض الدين العام، وخاصة أننا نرى أن الميزانية تحاول أن تستمر في تقليل معدلات الفقر ودعم مخصصات التعليم والصحة والبنية الأساسية الريفية.

وتابعت: «إذا فكرنا إلى أبعد من ذلك، فإن النمو المتوسط وبعيد المدى سيعتمد على تعميق الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين كفاءه تخصيص الإنفاق في مصر ومن أجل تحقيق نمو شامل على المدى المتوسط».

وحول حاجة الاقتصاد المصري لحزمة تحفيزية جديدة علقت قائلة: «لا، نحن بالأساس نحتاج أن نستمر في الدعم الحكيم والموقوت الذي تقوم به السلطات المصرية فيما يتعلق بالدعم المالي والنقدي وأيضا نعمق ونوسع الاصلاحات الهيكلية مع تراجع أثار الجائحة».