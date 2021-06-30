صندوق النقد الدولي يكشف عوامل نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية لمصر

كشفت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، معايير نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية الحالي الذي تنفذه الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن الاتفاقيات القائمة أو برنامج الاستعداد الائتماني الذي تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي، تركز على الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «ألارد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «أون»، أن الفكرة تكمن بالسماح للسياسات لتوفير الدعم، وفي ذات الوقت تحافظ على المكتسبات التي نتجت من هذا الإصلاح وهي استقرار الاقتصاد الكلي، وأيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيرة في هذا السياق إلى أن البرنامج والسياسات التي كانت تقوم بها السلطات، كانت ناجحة في حماية الاقتصاد من هذه الصدمة القوية.

وأشارت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إلى أنه الآن ومع بدء التعافي سيكون من المهم أن نحافظ على الدعم وعلى الاستقرار الخاص بالاقتصاد بشكل عام، كما علينا أن نعمق ونوسع من الاصلاحات الهيكلية، حيث إن أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلي تهدف إلى نمو أكثر شمولية يقوده القطاع الخاص من أجل خلق وظائف مستمرة وخاصة للنساء والشباب والاستمرار في تقليل الفقر.