البنك الأوروبي: النمو بمصر ينتعش إلى 4.2٪ في2021 و 5.2٪ 2022

توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن ينتعش النمو في مصر إلى 4.2٪ في عام 2021 و 5.2٪ في عام 2022، مؤكداً أن مصر حققت أفضل أداء في جنوب وشرق المتوسط .

وأضاف تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي صدر في نهاية العام المالي المصري، أن النمو كان 1.5٪ في عام 2020، مؤكداً أن القاهرة كانت من بين الدول القليلة في العالم التي حققت نمواً إيجابياً.

وقال البنك في تقرير الذي نشره على موقعه: إن النمو قاده تحسينات في تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والاتصالات والبناء، لكن في الوقت نفسه، أدى تباطؤ نشاط التصنيع، إلى جانب السياحة الضعيفة نتيجة تداعيات وباء كورونا، إلى إبطاء الانتعاش.

وحذر التقرير مصر من عوامل الخطر وهي بطء نشر التطعيم المضاد لكورونا، وتوقعات ضعيفة لقطاع السياحة نتيجة إجراءت التقيد الاجتماعي عالمياً وتباطؤ في الزخم في المشاريع.

ويتوقع البنك الأوروبي أن تكون وتيرة تعافي الناتج المحلي الإجمالي 2.5٪ نمو في السنة المالية 2020/21، قبل أن ترتفع إلى 4.5٪ في السنة المالية 2021/2022.

وذكر التقرير الجديد أن «الازدهار في قطاع الاتصالات سيستمر في الحفاظ على النمو، في حين أن معدلات البطالة المنخفضة ستدعم الاستهلاك، وستنتعش الاستثمارات الخاصة و الاستثمار الأجنبي المباشر»، مضيفا «أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط إلى 3.5٪ في عام 2021».

وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي أن يكون هناك نموًا مستمرًا بنسبة 4.6٪ ، شريطة أن تكون اقتصادات المنطقة مدعومة بإصلاحات هيكلية ، وتعافي الاستثمار الأجنبي وتدفقات تجارية أقوى.