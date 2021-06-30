السيسي: نعمل في الريف ببرنامج متكامل.. و«النتيجة هتفرحنا كلنا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة حياة كريمة لا تعد مجرد صرف صحي فقط في القرى بل مشروعا متكاملا، «إحنا داخلين نعمل برنامج متكامل سواء تعليم وصحة واتصالات وزراعة، ناويين بفضل الله طبقا للتخطيط اللي معمول إننا ندخل الريف في الـ52 مركز دول ونوصل لنتيجة تفرحنا وتسعدنا».

وأضاف السيسي، خلال تفقده مشروعات حياة كريمة: «يتبقى إن مجموعات العمل يبقى عندها جزء كبير من اللامركزية في إدارة الموقف على الأرض أو في المراكز دي أو القرى دي لأنها ليست قرى متشابهة».

وواصل: «كل قرية لها ظروفها، عاوز المعني بالموضوع أو القائم على العمل يبقى منتبه جدا أنه يحقق أفضل شيء من غير ما يبقى فيه مشكلة، دي مجموعات العمل وبالتالي هيكون فيه وثيقة إصدار حياة كريمة للمعنيين بالمراكز، هنصدرهم في وثيقة عشان ده تاريخ».