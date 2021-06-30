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محمود مسلم

هزة أرضية بقوة 3.3 درجة جنوب غرب حلوان

كتب:

أحمد أبوضيف
10:06 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا.

وأضاف المعهد في بيان له، أن بيانات الزلزال تمثلت في حدوثه تمام الساعة الثامنة صباحا و11 دقيقة و21 ثانية، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.68 شمالا، وخط الطول 31.14 شرقاً، والعمق 23 كم.

وأوضح المعهد، أن لم يرد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

 

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