جواتيمالا تطالب موسكو باسترداد أموال اللقاح الروسي 

طلبت جواتيمالا من روسيا استرداد أموالها بسبب الفشل الروسى في تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا «سبوتنيك 5» في الوقت المحدد، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، وسط تقارير واسعة النطاق عن نقص في اللقاحات بجميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

وقالت صحيفة موسكو تايمز الروسية: إن جواتيمالا كانت الدولة السابعة والثلاثين في العالم والثالثة في أمريكا اللاتينية التي وافقت على لقاح سبوتنيك 5 في وقت سابق من هذا العام، وقيل إنها دفعت 80 مليون دولار مقابل 8 ملايين جرعة، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 150 ألفًا في ثلاثة أشهر، حيث بلغت حالات فيروس كورونا ذروتها هناك.

وقالت وزيرة الصحة الجواتيمالية، أميليا فلوريس، إن البلاد منحت صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يقوم بتسويق سبوتنيك 5 عالميًا، 20 يومًا لتقديم الجرعات الموعودة، بينما قال جليب بريانسكي، مدير المشروعات الخاصة في صندوق لاستثمار المباشر الروسي، لـ«رويترز»، إن جرعات إضافية ستصل إلى جواتيمالا خلال الأسبوع المقبل، مضيفا: أنه من المقرر أن تصل طائرة أخرى تحمل سبوتنيك 5 إلى جواتيمالا هذا الأسبوع، وستأتي الطائرة التالية بالفعل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمواصلة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعقد.

وتابع تقرير كوسكو تايمز، أن روسيا قدمت جزءًا بسيطًا من 896 مليون جرعة لقاح سبوتنيك إلى دول أخرى، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ذكرت وسائل الإعلام أن الأرجنتين والمكسيك تواجهان نقصًا في الجرعات الثانية من سبوتنيك 5، بينما الأولوية المطلقة هي الاستهلاك المحلي، وتطعيم الروس، ولذلك تلبية الطلب في الخارج غير ممكن حاليًا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، عندما سئل عن هذا النقص: «إنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات في وقت لاحق».

كما أبلغت عدة مناطق روسية أيضًا عن نقص في اللقاحات في الأيام الأخيرة مع زيادة الطلب بعد أن أطلقت السلطات برامج التطعيم الإلزامية لبدء الحملة المحلية المتعثرة، وسمح الطلب الفاتر في الداخل لروسيا حتى وقت قريب بتصدير دفعات إضافية من لقاح سبوتنيك 5، لكن الارتفاع في الطلب المحلي أثار تساؤلات حول قدرة روسيا على تطعيم سكانها وكذلك الوفاء بتعهدها الحالي بتزويد حوالي 70 دولة.