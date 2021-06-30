90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 90 مستوطنا إسرائيليا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فإن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بتحطيم المستوطنين أكثر من 30 شجرة زيتون جنوب شرق جالود تعود لمواطن فلسطيني.

كان مستوطنون قد اقتلعوا الشهر الماضي نحو 50 شجرة زيتون في المنطقة ذاتها.