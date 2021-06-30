مصر تؤكد دعمها لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض في مواجهة كورونا

أكد سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي أسامة عبدالخالق، دعم القاهرة الكامل لدور مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، خاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ بما في ذلك عبر مساندة النفاذ العادل للدول الأفريقية للأمصال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، مع مدير مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، الدكتور جون نكينجاسونج.

وتطرق الجانبان إلى كيفية استغلال قدرات التصنيع المتميزة المتوافرة لدى مصر في المجال الطبي، لتعزيز توافر الأمصال لدول القارة.