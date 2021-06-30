«حياة كريمة.. لكل المصريين» فيلم وثائقي يرصد إنجازات المشروع القومي في محافظات مصر

أصدرت وحدة الأفلام الوثائقية، بشبكة قنوات DMC، فيلمها الوثائقي الجديد الذي يحمل اسم «حياة كريمة.. لكل المصريين»، ويرصد الفيلم الوثائقي رحلة المشروع القومي حياة كريمة، منذ انطلاقه كمبادرة رئاسية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثاني من يناير 2019، حتى اليوم، ويسلط الضوء على الخدمات التي يقدمها المشروع للقرى الأكثر احتياجا في 20 محافظة بمصر، ومراحل المشروع المختلفة، وأنواع الخدمات المقدمة للأهالي، ودور الشباب والوزارات والمجتمع المدني في إنجاح المشروع.

ويظهر ضمن ضيوف الفيلم الوثائقي 3 وزراء من الوزارات المشاركة في تنفيذ مشروع حياة كريمة، وهم: اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى عدد من مسئولي وشباب مؤسسة حياة كريمة، خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، و8 حالات من المستفيدين والمتطوعين بين رجال ونساء وشباب في مشروع حياة كريمة من قرى ومحافظات مختلفة.

وشارك في تنفيذ عمل فيلم «حياة كريمة.. لكل المصريين» فريق عمل على النحو التالي: إخراج معتز مختار، إعداد وكتابة إمام أحمد، برديوسر هاجر محمد، مدير تصوير بيشوي عاطف، مدير انتاج الخارجي محمد عمارة ومصطفي عفروتو، ومونتاج محمد فؤاد، تعليق صوتي روايح سمير، وبإشراف شريف سعيد المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثايقية، وأحمد الدريني مدير وحدة الأفلام الوثائقية.

وتهتم وحدة الأفلام الوثائقية، تحت إشراف محمود التوني نائب رئيس dmc، ومحمود مسلم رئيس شبكة قنوات dmc، برصد إنجازات الدولة المصرية وتسليط الضوء على المشروعات القومية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين، ومنها مشروع حياة كريمة.