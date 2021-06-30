إعلامي سعودي: صدق الرئيس السيسي في لقاءات الإعلام الخارجية حمى30 يونيو

أكد الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، أن الحوارات الإعلامية للرئيس عبدالفتاح السيسي تتيمز بالدبلوماسية والرقي والذكاء، وأنه يمتلك دورا إيجابيا في الإعلام العربي والدولي، حيث أوضح للمواطن المصري والعربي أمور و خبايا كثيرة مما كان ينويه تنظيم الإخوان الإرهابي من إقامة دولة الخلافة المزعومة.

وأضاف المجرشى في حواره مع «الوطن»، أن نجاح السيسى في اللقاءات الإعلامية يرجع إلى الصدق النابع من هذا الرجل، وهو شخص يحترم كلمته، وما يدور عنه في المملكة العربية السعودية عندما يذكر اسمه أنه حينما يختلف يدير الاختلاف بشرف.

وإلى نص الحوار،

- كيف ترى الدور الذي أضافه الرئيس السيسي للإعلام عربيا وعالميا؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك دورا إيجابيا في الإعلام العربي والدولي، وأوضح للمواطن المصري والعربي أمور و خبايا كثيرة مما كان ينويه تنظيم الإخوان الإرهابي من إقامة دولة الخلافة المزعومة وبداية أذكر بدقه حديثه مع الزميلة زينة يازجي بقناة «سكاي نيوز عربية» ووضعه دستور في هذا اللقاء للعلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ولعل أبرز ما جاء في حواره، إن «جيش مصر قوي جدا لكنه قوة عاقلة تحمي ولا تهدد، لكن إذا وقع تهديد ضد دولة عربية.. بالضبط .. مسافة السكة».

وتميز الرئيس السيسي بالدبلوماسية والرقي في حواره حينما قال «ليس بالضرورة أن تكون علاقتنا مع روسيا على حساب الولايات المتحدة الأمريكية أو العكس، ما يؤكد أنه فخور بمصريته وأن القاهرة صاحبه القرار ولا تتبع أي دولة وهذا دور القائد الذي يتسم به الرئيس السيسي»، ويشهد له أنه استغل المناسبات الرسمية بكل ذكاء حتى يبعث برسائل أن تنظيم الإخوان الإرهابي لا يهدد دول منطقة الشرق الأوسط فحسب بل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

- كيف تابعته في بيان 3 يوليو؟

اعتبر بيان 3 يوليو، الأهم في تاريخ مصر الحديث حينما أعلن انحياز الجيش المصري العظيم إلى صف الشعب المصري العظيم وإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ودائما في كل مناسبة كان يخرج ويوضح الخطر الدموي لهذه الجماعة الإرهابية بدلائل و قرائن معلنة، حتى في تصريحاته لوسائل الإعلام العربية والغربية، لم نرصد أي ملاحظة أن وسيلة إعلام غريبة ظهر فيها تضارب في تصريحاته.

- ما تقييمك للأداء الإعلامي المصري والعربي في محاربة إعلام الجماعة الإرهابية؟

في الواقع كان هناك تقصير لفترة قصيرة في نقل الصورة عن هذا التنظيم الإرهابي في وسائل الإعلام المصرية والعربية في البداية، ورأينا صور مضللة و شاهدنا فيديوهات كثيرة وكل الصور تأتى مغلوطة، في القنوات التي كانت تساند الجماعة الإرهابية، لكن بعد ذلك وجدنا عودة لوسائل الإعلام المصرية و العربية لتوضيح الأمور للغرب، حيث قابلت في أكثر من مناسبة صحفيين أجانب أقروا أن الصورة التي كونوها عقب ثورة 30 يونيو كانت «مضللة» نظرا لاعتمادهم على وسائل إعلام ممولة موجهة ضد الدولة المصرية.

- ماذا عن حوار الرئيس السيسي مع صحيفة «عكاظ السعودية» عام 2014؟

كان حديث ثري أجراه الأستاذ هاشم عبده هاشم، رئيس تحرير جريدة «عكاظ» السابق، انتظره المواطن السعودي وكان به أمور مهمة وتوضيح في حينه لدستور العلاقات المصرية السعودية و أمور عديدة للمستقبل و أوضح أن القوات المسلحة المصرية لم تتحرك في ثورة 30 يونيو إلا تعبيرا عن إرادة الشعب المصري.

- هل نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواراته مع وسائل الإعلام العربية والعالمية في حماية ثورة 30 يونيو؟

بدون أية مجاملة كان ناجحا جدا وما يدعم هذا النجاح هو الصدق النابع من هذا الرجل، وهو شخص يحترم كلمته، وما يدور عنه في المملكة العربية السعودية عندما يذكر اسمه أنه حينما يختلف يدير الاختلاف بشرف والجميع يثق في كلامه على المستوى الشعبي والرسمي.

- كيف ترى تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاميا في المؤتمر الوطني للشباب ومنتدى شباب العالم؟

من أفضل الأفكار والطرق التى نقلت الصورة الحقيقية عن الشعب المصري إلى العالم، وعندما يأتى إليك آلاف الشباب من جميع دول العالم، وتظهر لهم حقيقة التعامل مع الشباب والمسؤولين المصريين، والرئيس حينما يتعامل و يتحدث معهم بدون أى اسئلة معده مسبقا ويرد عليها ويتناقش معهم بكل ثقة وود وأبوة.