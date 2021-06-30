سيات تعلن عن الطراز الجديد من «أرونا» بتحديثات قوية

أصبحت سيات أرونا واحدة من أكثر السيارات شهرة للعلامة التجارية منذ تقديمها في عام 2017.

والآن جدد هذا الطراز الرئيسي لسيات بشخصية أكثر لفتًا للانتباه، لا سيما في طراز Xperience الجديد المفصل للطرق الوعرة، لتوفير المزيد من تجارب القيادة.

يذكر أن هناك حوالي 350.000 تجربة من المستهليكن في جميع أنحاء العالم الذين اشتروا السيارة، وبالطبع من فريق SEAT الذي يعمل على السيارة كل يوم، لقد ساهم كل منهم في إنجاح Arona.

وتطورت الواجهة الأمامية، والمصد الأمامي أعيد تصميمه مع مصابيح ضباب، ما يؤكد طابعها على الطرق الوعرة، وميزات جديدة.

لكن الثورة الحقيقية تكمن في الداخل، وقال المصمم سيات رافائيل جوردو: «شكل التصميم الداخلي تحديًا كبيرًا، لقد أتيحت لنا الفرصة لتغييره بالكامل، من خلال كونسول مركزي ناعم الملمس، وشاشات عائمة أكبر، وعجلة قيادة جديدة، وفتحات تهوية مضاءة، وتكنولوجيا إضاءة محيطة جديدة».

إنها تجمع بشكل مثالي بين شخصية سيارات الدفع الرباعي والتصميم المذهل، جنبًا إلى جنب مع سيارتي SUV الأخريين للعلامة التجارية، وهما أتيكا وتاراكوا.

وصممت وطورت وصنعت سيارة الدفع الرباعي الحضرية في مصنع سيات بمارتوريل في إسبانيا.

وقالت فانيسا بيريز، التي تعمل في خط الإنتاج: «تجربتي مع أرونا الجديدة مميزة، وقد بدأت قبل عامين، عندما بدأت المشاركة في إنشائها، لقد أحببتها كثيرًا، بالإضافة إلى أن الألوان الموجودة بالسيارة تعطي تجربة قيادة جيدة، وأتطلع إلى العمل على سيارة أرونا الجديدة، التي ستدخل حيز الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام».