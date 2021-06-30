«المصيلحي» يوجّه بتوفير سلع تموينية بمواصفات جيدة للمواطنين

أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة «العامة، المصرية»، وفرت كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع الأساسية من يوم 27 من الشهر الماضى.

وأشار «حسنين» إلى أن مخازن الجملة تعمل يوميًا حتى في أيام الإجازات الرسمية، مضيفًا أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة الي المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهريًا، مشيرًا إلى أن السلع التموينية التي تُضخ، هي 28 سلعة تتنوع ما بين «الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، الدقيق، مساحيق الغسيل، وغيرها من السلع الأخرى».

وجه وزير التموين، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وشدد على ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة، التي يصل عددها إلى 1500 مخزن منتشرة بمحافظات الجمهورية.

وشدد «المصيلحي» على الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيت التمويني مناصفة للعبوتين الـ 800 ملي جرام، والعبوة الـ واحد لتر حتى يختار المواطن منها حسب احتياجاته المنزلية.

وطالب وزير التموين المواطنين بالتقدم بشكوى، حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية، بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم على أرقام «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» 16528 أو رقم الواتس آب «01577779999» أو على رقم 19588، الخاصين بجهاز حماية المستهلك.