نجيب ساويرس يرد على رسالة الأنبا موسى عن وفاة والده: لقدسك خالص المحبة

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس في تغريدةٍ له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معلقا على تدوينة الأنبا موسى، أسقف الشباب، الذي كتب عبر «تويتر» رسالة عزاء في وفاة والده، أنسي ساويرس، الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز 91 عاما.

تعليق نجيب ساويرس على وفاة والده

وكتب الأنبا موسى عبر «تويتر» رسالة عزاء في وفاة أنسى ساويرس، والد نجيب ساويرس قائلا: «السيدة الفاضلة والعزيزة مدام يسرية ساويرس والمهندس نجيب ساويرس وكل أفراد الأسرة العزيزة، أقدم باسمي وباسم أسرة أسقفية الشباب الأنبا رافائيل والآباء الكهنة والمكرسين والمكرسات وكل العاملين معنا، نقدم تعازينا القلبية في رحيل كنز المحبة والعطاء».

ورد نجيب ساويرس على تغريدة الأنبا موسى التي قدم فيها العزاء في وفاة والده أنسى ساويرس قائلا: «لقدسك خالص الشكر والمحبة»، بحسب تعبيره.

وفاة أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس

وتوفي رجل الأعمال أنسي ساويرس، والد نجيب ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، أمس عن عمر يناهز 91 عامًا، وحصل والد نجيب ساويرس على بكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة عام 1950، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «أنسي ولمعي»، التي جرى تأميمها قبل أن أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966.

شركة أوراسكوم

عاد أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس إلى مصر في منتصف السبعينيات، ثم أسس شركة أوراسكوم للتجارة والمقاولات عام 1975 والمعروفة اليوم باسم شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية.

وفيما يتعلق بتأسيس أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس، والتي حملت اسم «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة»، فقد أصبحت شركة أوراسكوم التي أسسها بعد عودته من ليبيا فيما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينيات والتسعينيات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.