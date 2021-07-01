«مصر أم الدنيا و7 سنوات انجازات».. «شبان بنها» تحتفل بثورة 30 يونيو

نظمت مدارس وجمعية «الشبان» ببنها، احتفالا بثورة 30 يونيو، ضم عروضا فنية وشعرية وأغاني وطنية تحت شعار «مصر أم الدنيا و7 سنوات من الانجازات»، تحت إشراف مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان بحضور اللواء عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري للمحافظة والدكتور رمضان عرفة مدير عام مراكز إعلام القليوبية والدكتور أحمد السقا الأمين العام للجمعية والشخصيات العامة الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصطفي ابو حجر الكاتب الصحفي الحسيني عبد الفتاح

بدأ الاحتفال بآيات من القران الكريم تلاها تقديم عرضا مسرحيا عن حب الوطن وبعدها القي الطلاب نموذج مختصر عن تاريخ مصر الحربي والعسكري المشرف وحرب مصر الدائمة مع الحق والعدل .

كما ردد الطلاب الأغاني الوطنية التي تبث روح الولاء والانتماء وسط تفاعل كبير وحماس من الجمهور، وأشار مصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس وجمعية الشبان ببنها أن عصر الجمهورية الجديدة بدأ منذ ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستحق لقب «باني مصر الجديدة»، مشيرا إلى ن جهود التنمية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في نقلة حضارية يتفاخر بها كل مصري.

وأضاف أن دور المؤسسات التعليمية هو تربية الطلاب علي حب الوطن والاحتفال بالذكريات الوطنية التي تجعل الطلاب فخورين بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم .

وتابع أن ما تشهده مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم من طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء والتعمير الجاد و المتواصل والمستمر في كل المجالات، يعتبر امتداد للتاريخ العظيم تحقيقا لرفعة مصر وتعزيزا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.