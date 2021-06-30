شبانة : اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات القومية مميزة والهيئة الوطنية للصحافة اعتبرت النقابة شريكا لها

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين ان اصل العمل بين النقابة والمؤسسات المختلفة هو الحوار والوصول الى نقاط الإتفاق بما يضمن المصلحة العامة لجموع الصحفيين وهو ما كان واضحا فى الاجتماعات التى تمت بين النقابة وبين الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى .

واضاف شبانة انه كانت هناك اجتماعات سرية جمعت بينه و نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع مجلس الهيئة الوطنية للصحافة اكثر من مرة بمقر الهيئة حتى تم الوصول لنقاط الاتفاق المطلوبة بالنسبة للائحة الإداريةالموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية وتم وضع كافة الملاحظات فى الإعتبار وكان هناك تجاوبا كبيرا من الهيئة الوطنية .واكد شبانة انه هناك حرصا كبيرا من الهيئة الوطنية للصحافة على مصالح الزملاء الصحفيين والاداريين بالمؤسسات القومية بإصدار لائحة موحدة ليعرف كل زميل من خلالها حقوقه وواجباته وكانت مواد الحقوق اضعاف مواد الواجبات وتمتاز بكثير من المميزات كالرعاية الصحية المميزة والحقوق المالية والوظيفية .

ووجه شبانة الشكر للهيئة الوطنية برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى ونائبه احمد مختار وكذلك المستشار القانونى على تقديرهم للنقابة وتحملهم اجتماعات زاد وقتها عن خمس ساعات بكل اجتماع للوصول الى هذه اللائحة اللائقة .