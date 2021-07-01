شيماء سيف تعلن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت الفنانه شيماء سيف، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونشرت شيماء صورة لها في أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: «الحمد لله أخدت النهاردة الجرعة التانية من لقاح فيروس كورونا.. يا رب بالشفاء».

شيماء سيف تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وأعلنت شيماء سيف في 10 يونيو عبر حسابها بـ«انستجرام»، تلقيها لقاح كورونا؛ إذ نشرت صورة في أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: «شكرا جدا للنظام والاهتمام والترحيب الجميل ويا رب بالشفاء.. أنا أخدت التطعيم ضد فيروس كورونا».

شائعة انفصال شيماء سيف

وانتشر منذ أشهر قليلة شائعة انفصال شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر، بعد أن كتبت عبر «انستجرام»، قائلة: «الحمد لله على كل حال.. كل شيء نصيب».

وأضافت الفنانة بمنشور آخر: «متجملوش في الناس على حساب نفسكم.. سيبو كل حد يبان على حقيقته، عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس»، متابعة: «وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال.. ربنا بس اللي عنده كل الحقايق وهو الحكم العدل.. دعواتكم.. ونقطة من أول السطر».

وعلق زوجها المنتج محمد كارتر، في نفس التوقيت عبر «انستجرام»، قائلا: «من بعد ما عرفتك، عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك.. انتي النفس اللي خارج وداخل مني.. انتي الضحكة اللي بضحكها.. انتي القلب اللي بعشقه.. الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهم ميعرفوش إنك بنتي.. أيوا والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي.. بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا.. عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدًا».