أول ظهور للمنتج محمد كارتر زوج شيماء سيف بعد تركيب شريحة في يده

ظهر المنتج محمد كارتر بصحبة زوجته الفنانة شيماء سيف أثناء تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، في أول ظهور له بعد إعلانه تركيب شريحة في يده.

ونشر كارتر عبر «إنستجرام» صوره تجمعهما، وعلق قائلا: «يا رب ما يبقى فيه جرعة تالتة».

وظهر كارتر وهو يربط يده اليمنى، حيث أعلن محمد كارتر، عبر حسابه على فيس بوك، إصابته بكسر في يده، ومن المقرر تركيب شريحة في يده.

ونشر كارتر، صورة له، وعلق قائلا: «الحمد لله رب العالمين كسر في يدي اليمنى، قالولي هيحتاج ميني شريحة، مش عارف ده علشان إيدي صغيرة، ولا هما عاملين خصم ليا، دعواتكم، وإن شاء الله خير».

وانتشرت مؤخرا أنباء عن انفصال شيماء سيف وزوجها حيث نشرت شيماء بوست غامض عبر إنستجرام قالت خلاله: «كل شئ قسمة ونصيب»، لينشر بعدها كارتر صوره تجمعهما وعلق قائلًا: «عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدًا».

ونشر محمد كارتر، صورة أخرى له برفقة شيماء سيف، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» قال فيه: «من بعد ما عرفتك، عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك.. أنت النفس اللي خارج وداخل مني.. أنت الضحكة اللي بضحكها.. أنت القلب اللي بعشقه.. الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهم ميعرفوش أنك بنتي.. أيوا والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي.. بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا.. عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدًا».