بينها «جراج» و«طلاء واجهة».. اشتراطات قبول تراخيص البناء الجديدة

بدأ اليوم التطبيق الرسمي لاشتراطات البناء الجديدة والتي أعلنت الحكومة تطبيقها مطلع يوليو، عقب انتهاء الفترة المحددة للتطبيق التجريبي للاشتراطات، التي بدأت في مايو الماضي، حيث تأتي اشتراطات البناء الجديدة، كمحاولة من الدولة للقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضبط حركة العمران داخل المدن.

وبدأ تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، وفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على المدن التي جرى اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، أما التطبيق في باقي المدن المصرية فيبدأ من اليوم الخميس الموافق 1 من يوليو، على أن يتم استكمال أعمال البناء للرخص السارية التي جرى وقفها وفحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.

ويتساءل بعض المواطنين الراغبين في عملية البناء، عن شرط قبول طلبات تراخيص البناء، ونستعرض أبرزها في السطور التالية.

اشتراطات قبول تراخيص البناء الجديدة

- لن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

- تحظر الاشتراطات الجديدة البناء في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع بشكل تام، وحظرها جزئيا في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

- سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في اشتراطات البناء، ويحدد عرض الشارع ارتفاع العقار، إضافة إلى طبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

- طلاء واجهات العقار شرط أساسي للترخيص.

- يشترط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

- لن يتم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

- لن يتم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين.

- تسري الاشتراطات الجديدة على المدن، ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على القرى، والتي تعتمد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.