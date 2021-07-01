ضبط 12648 شخصا لعدم الالتزام بالكمامة و269 «قضية شيشة» خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 12648 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12588 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 909 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 269 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1810 أرجيلة «شيشة».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية ..