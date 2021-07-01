بعد الاعتداء عليها.. عبير موسي: سنتخلص من الإخوان فى ذكرى 30 يونيو

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسي، إنها في حالة مرضية ووتلقى العلاج اللازم بعد واقعة الاعتداء عليها من أحد النواب في كتلة الكرامة، التي تصفها بالحزب «الداعشي» وذراع لتنظيم الدولي للإخوان في تونس وشريكة لحركة النهضة الإخوانية تحت قبة البرلمان.

الاعتداء

وكان النائب في البرلمان التونسي ‏عن كتلة الكرامة، الصحبي صمارة، وجّه صفعة وعدة لكمات لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ‎عبير موسي، أمس، في قلب المجلس التشريعي. ليكرر زميله النائب سيف الدين مخلوف، الاعتداء ذاته في وقت لاحق.

وسارع زملاء النائبة في البرلمان التونسي وحزب الدستوري الحر، إلى انقاذ موسي من عضو كتلة الكرامة سمارة. وكان الاعتداء جرى في حضور رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، نائبة رئيس المجلس، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إيمان الزهواني.

وأظهرت مقاطع الفيديو موسي تبكي من شدة الألم واللكمات التي تعرضت لها، وطلبت من طبيب مجلس النواب إسعافها، كما دعت أمن البرلمان إلى حمايتها من النواب الذين وصفتهم بـ«المجرمين».

عبير موسي

وأكدت موسى فى تصريحات لـ«الوطن» أنها ستتجه إلى القضاء لإقامة دعوى ضد النواب الذين اعتدوا عليها وعلى زملائها، وضد كتلة الكرامة، التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية، مضيفة «أنها ستلاحقهم أيضا عبر الإجراءات القانونية في الخارج».

النائب الصحبي سمارة يعتدي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر #عبير_موسي خلال جلسة عامة في البرلمان#تونس pic.twitter.com/rkFziPtwHT — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) June 30, 2021

ودعت النائبة التونسية المعارضة البرلمان العربي وكافة البرلمانات واتحاد المحامين العرب إلى دعمها في مواجهة كتلة تمارس الإرهاب، ولها ارتباطات بالتنظيمات الارهابية مثل داعش.

وتابعت: «أن الشعب التونسي سيعمل على نزع الإخوان من كافة مفاصل الدولة التونسية والتخلص منهم في الذكرى القادمة لثورة 30 يونيو المصرية، مؤكدة أنها ستواصل مهمتها في تنوير الشعب التونسي ضد الفكر الإخواني.

يشار إلى أن الحكومة التونسية أدانت الاعتداء الذي تعرضت له موسي تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره.