بسبب إضراب عام.. لا زواج ولا طلاق لأسبوع في المغرب

بدأت النقابة الوطنية لعدول المغرب «المسؤولة عن التوثيق القانوني لعقود الزواج والطلاق»، إضراب عام في كافة أنحاء البلاد، اليوم الخميس، ولمدة أسبوع، حيث قال موقع «سيت أنفو» المغربي، إن عدول المملكة قاموا بإغلاق جميع المكاتب، استجابة لنداء النقابة.

وقال نور الدين حيار، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الدار البيضاء، إن هذه الخطوة التصعيدية، جاءت بناء على تجاهل ملفاتهم المطلبية منذ سنة 2010، مهدداً بخطوات تصعيدية جديدة.

وتطالب النقابة بتعديل القانون رقم «03-16»، الذي أُقر منذ 15 عاما، ومسألة اشتراط الثنائية، التي تعني ضرورة أن يكتب العقد «عدلان»، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.

وكان محمد الجعواني المتحدث باسم النقابة، أوضح في حديث سابق مع موقع هسبرس المغربي: «أن مسألة الثنائية بالسند الشرعي يدحضه النص الشرعي نفسه، بمقتضى الآية القرآنية «ولْيكتب بينكم كاتب بالعدل».

وحول السند القانوني، أوضح المتحدث أن «الدستور يقوم على الحداثة والديمقراطية، وكان من ثمار هذا التوجه فسح المجال للمرأة للولوج إلى مهنة العدول».

بينما أفادت النقابة، بأن السلطات المعنية لا تتجاوب مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة؛ بما يتناسب مع تطورات العصر الحالي، مؤكدة أن هناك نقابات من مهن أخرى تمنع إصلاح القانون من أجل خدمة مصالحها.

وطالب «العدول» السلطات تلبية مطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة، التي ينوون القيام بها، حيث لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج أو طلاق بالمغرب، مؤكدة أنها تدعو إلى عدم إبرام أي عقود أخرى سواء تجارية وأحوال الشخصية أو ميراث وكل ما يمكن أن يدخل في نطاق تخصصها لمدة أسبوع.

وأوضح، أن الهيئة طالبت منذ 2010 بتعديل القانون 16.03، لكن الوزارة تجاهلت الأمر، ووضعت أسباب غير منطقية.