برنامج مصايف نقابة التجاريين 2021.. المواعيد والشروط العامة والأسعار

أعلنت نقابة التجاريين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، برنامج مصايف نقابة التجاريين 2021، والشروط العامة والإرشادات التي توجهها النقابة لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بالنقابة.

برنامج مصايف نقابة التجاريين 2021.. مصيف مرسى مطروح قرية واحة كليوباترا

«الوطن» تستعرض برنامج مصايف نقابة التجاريين 2021، مصيف مرسى مطروح قرية واحة كليوباترا، والشروط العامة والإرشادات العامة التي يجب الالتزام بها أثناء المصيف على النحو التالي:

11 فوجا في برنامج مصايف نقابة التجاريين 2021

1910 جنيهات سعر العضو بالشاليه، و1105 سعر الطفل بالشاليه، و2110 جنيهات سعر المرافق بالشاليه، و1205 سعر الطفل المرافق بالشاليه.

- ينطلق الفوج الأول من 16 يوليو حتى 23 يوليو ولمدة 8 أيام.

- ينطلق الفوج الثاني من 23 يوليو حتى 30 يوليو ولمدة 8 أيام.

- ينطلق الفوج الثالث من 30 يوليو حتى 6 أغسطس ولمدة 8 أيام.

- ينطلق الفوج الرابع من 6 أغسطس وحتى 13 أغسطس ولمدة 8 أيام.

- ينطلق الفوج الخامس من 13 أغسطس حتى 20 أغسطس ولمدة 8 أيام.

- ينطلق الفوج السادس من 20 أغسطس حتى 27 أغسطس ولمدة 8 أيام.

- ينطلق الفوج السابع من 27 أغسطس وحتى 3 سبتمبر ولمدة 8 أيام.

وأسعار هذه الأفواج تبدأ من 1910 جنيهات سعر العضو بالشاليه، و1105 سعر الطفل بالشاليه، و2110 جنيهات سعر المرافق بالشاليه، و1205 سعر الطفل المرافق بالشاليه.

- ينطلق الفوج الثامن من 3 سبتكبر حتى 10 سبتمبر ولمدة 8 أيام، والأسعار 1810 جنيهات سعر العضو بالشاليه، و1155 سعر الطفل بالشاليه، و2010 جنيهات سعر المرافق بالشاليه، و1155 سعر الطفل المرافق بالشاليه.

- ينطلق الفوج التاسع من 10 سبتمبر حتى 17 سبتمبر ولمدة 8 أيام، وتبدأ الأسعار من 1710 جنيهات سعر العضو بالشالية ، و1105 سعر الطفل بالشاليه، و1910 جنيهات سعر المرافق بالشاليه، و1105 سعر الطفل المرافق بالشاليه .

- ينطلق الفوج العاشر من 17 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر ولمدة 8 أيام، وتبدأ الأسعار من 1710 جنيهات سعر العضو بالشاليه، و955 سعر الطفل بالشاليه، و1810 جنيهات سعر المرافق بالشاليه، و1055 سعر الطفل المرافق بالشاليه.

- ينطلق الفوج الحادي عشر من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر ولمدة 8 أيام، والأسعار تبدأ من 1510 جنيهات سعر العضو بالشاليه، و905 سعر الطفل بالشاليه، و1710 جنيهات سعر المرافق بالشاليه، و1005 سعر الطفل المرافق بالشاليه.

أهم شروط برنامج مصايف نقابة التجاريين 2021

وأعلنت النقابة الشروط العامة لبرنامج مصايف نقابة التجاريين 2021، كما يلي:

- أن يكون العضو مسددا لاشتراكات النقابة حتى عام 2020.

- تسحب الاستمارة من صفحة النقابة على فيس بوك نقابة التجاريين بالقاهرة أو من مقر النقابة ويتم استيفاء بياناتها.

- يرفق العضو صورة كارنيه العضوية + صورة إيصال سداد اشتراك النقابة أو بيان يفيبد السداد + صورة باقة الرقم القومي، سارية لكل فرد من المرافقين + صورة مستند إثبات صلة القرابة للمرافقين + شهادة الميلاد للأطفال.

- للعضو الحق في اصطحاب 5 أفراد من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية ( الزوج / الزوجة - الأولاد - الوالد- الوالدة / الأخوة) بنفس سعر العضو، وما زاد عن ذلك يكون بسعر المرافق.

-يتم احتساب اشتراك الطفل اعتبارا من مواليد عام 2009م حتى مواليد عام 2017.

- حجز الشاليهات يكون بحد أقصى شالهين إلا حال توافر شاليهات شاغرة ويتم الحجز بأسبقية العضو والسداد لكامل القيمة بمقر النقابة ، والقيمة المسددة لا ترد للعضو في حالة الاعتذار إلا بعد احضار عضو آخر للحجز بديلا عنه.