لتجنب خطر الترحيل.. معلومات عن الفحص المهني للعاملين بالسعودية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إجراءات التحقق مـن امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفيـة التخصصية للمهارات اللازمـة لتأديتها، ضمن برنامج الفحص المهني، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التحقق بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن برنامج الفحص المهني للعمالة في المملكة العربية السعودية.

- أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة في 7 مارس من العام 2021 برنامج «الفحص المهني» وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني.

- برنامـج الفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه.

- يهدف لفحص العمالة المهنية فـي دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية.

- فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة العربية السعودية بالتعـاون مع مراكز فحص محلية.

- من المقرر أن يبدأ التطبيق من المنشآت العملاقة، التي يوجـد بها 3 آلاف عامل فأكـثر، ثـم المنشآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلـى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وثم المنشآت الصغيرة فئة «أ» وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة «ب» والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

- تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية احترافية تلبي احتياجات سوق العمل في السعودية.

- تندرج تحت المهن التي يشملها برنامج الفحص المهني 23 عائلة مهنية حسب التصنيف المهني السعودي، وتصل إلى 1000 حرفة مهنية.

- يهدف برنامج الفحص المهني إلى رفع مستوى الخدمات المهنية وإنهاء تدفق العمالة غير المؤهلة.