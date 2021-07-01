عاجل.. مصادر أمنية: تحديد هوية المتحرشين بـ«فتاة الفيوم» جامعة القمامة

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن في محافظة الفيوم تمكنت من تحديد هوية شابين تحرشا جنسيا بفتاة تعمل في جمع القمامة بمحافظة الفيوم، عن طريق ملامسة مواضع من جسدها في وضح النهار بميدان المسلة بالفيوم، وهو ما أظهره فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فتاة تعمل في جمع القمامة ترتدي جلبابا أسود وخمار، واستوقفت عربتها الكارو على جانب الطريق لجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة، لتتفاجئ بشابين من المتسولين شرعا في التحرش بها، وحاولت الدفاع عن نفسها فالتقطت إحدى الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بها، إلا أنّهما بادلاها الرشق بالحجارة.

وأضافت المصادر، أن الشابين من المتسولين وأنهما حاولا الاعتداء على المجني عليها مثلما وثق الفيديو المتداول، والذي تصل مدته إلى 8 دقائق.

وظهرت الفتاة وهي تقاوم الشابين اللذين يتحرشان بها وسط دفاعها عن نفسها ومحاولاتها المستمرة لإبعادهما عنها، وخلال ذلك أزالوا عنها حجابها عدة مرات فكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها الشابان بالضرب، حيث قام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة حتى تمكنت من إبعاده، وكانا يتناوبان الاقتراب منها والتحرش بها حتى يشتتا انتباهها ولا تتمكن من مقاومتهما، إلا أنّها كانت تصدهما ثم تلتقط الطوب من الأرض وترشقهما بها حتى يبعتدا عنها.

فيديو التحرش هذا تسبب في حالة غضب واسعة بين منصات التواصل الإجتماعي وطالبوا بسرعة القبض على المتهمين.