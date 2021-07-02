خدعه لسرقته.. تفاصيل ادعاء عامل المرض لاستدراج سائق وإنهاء حياته

كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة مقتل سائق بمركز جرجا فى سوهاج، يدعى «م. ي» 32 سنة، أن المجنى عليه يعمل سائق «توك توك»، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وأنه ليلة الجريمة كان يقوم بتوصيل أحد الأشخاص لكنه استدرجه وقتله واستولى على الـ «توك توك»

خدعة القاتل

وذكرت التحريات أن المتهم ويدعى «هانى» 33 سنة، عامل، قتل المجنى عليه بعد أن أوقفه بالتوك توك لتوصيله إلى منزله، وفى الطريق تجاذبا أطراف الحديث وأخبره أنه مريض، فتعاطف معه المجنى عليه وعندما وصلا إلى المكان المطلوب، ادعى المتهم إصابته بأزمة وطلب من السائق مساعدته فى الوصول لمسكنه.

إصابة فى القلب

ووفقا للتحريات فقد نزل المجنى عليه من التوك توك وساعد المتهم فى الوصول الى مسكنه لكنه باغته بإخراج سكين وقيامه بتسديد طعنة له أصابته فى قلبه، وحاول حمل الجثة ونقلها بالتوك توك لإخفائها لكنه عجز عن حمل المجنى عليه فتركه وفر هاربا.

وأوضحت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة المركز مُصاب بجرح طعنى نافذ، ووفاته عقب وصوله فتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج.. أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة المركز.

القبض على المتهم واعترافه

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيامه باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمسكنه بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه على خلاف الحقيقة، وقام بمغافلته والتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض واستولى على مركبة «التوك توك» الخاصة بالمجنى عليه، وخشية إفتضاح أمره قام بتركه بمكان العثور، كما أرشد عن السكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

حبس المتهم 4 أيام

تمت إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بتفاصيل الواقعة وإقراره بصحة تحريات المباحث حول الجريمة.