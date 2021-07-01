زوج الفنانة هالة صدقي.. حكم بحبسه 30 يوما بسبب المصروفات رغم الاستشكال

أصدرت محكمة قصر النيل، الخاصة بشؤون الأسرة، حكمها، بحبس سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي 30 يوما، على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها بحقه وكيل الفنانة المحامي، رفعت الشريف، بسبب امتناع الزوج عن دفع مبلغ مليون ومئة ألف جنيه وهو ما تعادل قيمته 70 ألف دولار أمريكي، إذ تعد تلك الأموال هي مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

زوج هالة صدقي يقدم استشكالا والمحكمة تؤيد حبسه

وعقب صدور قرار الحبس، قام زوج الفنانة بتقديم إشكال على تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، حيث تضمن الإشكال أنّ المتهم قام بدفع متجمد النفقة وأرفق معه مخالصة تحمل توقيع الفنانة، مشيرا إلى أنّه سيقوم بتقديمها إلى المحكمة بعد تأجيل نظر الاستشكال، ولكن المحكمة قررت أخيرا تأييد قرار حبسه.

مشكلات وطلاق ثم بيت الطاعة

وكانت «صدقي» وزوجها قد حدثت بينهما سلسلة من التوترات والأزمات التي انتهت بطلب الزوج للفنانة في بيت الطاعة، وكانت الفنانة قد نشرت صورة عبر موقع الصور «إنستجرام» وعلقت عليها بقولها: «خبر سيئ لكل الذين تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر الماضي عمل فيديو وطلقني فيه»، وكان العام الماضي قد شهد مستوى عالٍ من الخلافات، حيث اشتعلت الأجواء بين الزوجين عقب طلب الزوج إجراء شريكته تحليل البصمة الوراثية، ليتأكد أنّ طفليه من صلبة وأنّ نسبهما له صحيح وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة حينها.

تشهير وصدمة ودعوى قضائية

وكانت «صدقي» قد توعدت زوجها عقب ذلك وأصدرت ردود فعل قوية إزاء تصريحات شريكها المسية، التي تمس بسمعتها وشرفها، إذ أقامت دعوى قضائية ضده اتهمته فيها بالتشهير بها وبأبنائها، إلاّ أنّ الأمور بدت تهدأ بين الزوجين بعد أزمة مرض والد الزوج، وماهي إلا أيام قليلة حتى عادت الخلافات إلى ما كانت عليه.