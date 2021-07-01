خط سير مونوريل العاصمة الإدارية: معايير تناسب جميع الركاب «آمن وسريع»

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، العمل على الانتهاء من تسيير خط سير مونوريل العاصمة الإدارية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، ومن المنتظر وصول أول قطارين من المونوريل في سبتمبر المقبل، علاوة على قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات حديثة لوسائل المواصلات، لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

خط سير مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

وأعلنت وزارة النقل، عن خط سير مونوريل العاصمة الإدارية، والذي سيخدم الوافدين كافة من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة نصر، ما يؤدي إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسهل نقل الموظفين إلى الأماكن المختلفة، لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند «محطة الاستاد» بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بـ«محطة مدينة الفنون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، وبإجمالي عدد محطات 22 محطة.

مونوريل العاصمة الإدارية: جاهزًا لنقل جميع الركاب

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن خط سير مونوريل العاصمة الإدارية، لن يقتصر على سكان العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن المونوريل سينتهى في شهر أكتوبر 2023، وسيكون جاهزًا لنقل جميع الركاب، وسيقدم خدمة أوروبية لهم، موضحًا أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة صمم على الطراز العالمي.

وزير النقل: خط سير مونوريل العاصمة الإدارية آمن وسريع

وأضاف كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن خط سير مونوريل العاصمة الإدارية، وضع بمعايير مناسبة لجموع الركاب وخدمتهم، مؤكدًا أن فيروس كورونا لن يؤثر على تنفيذ المشروع، كما أنه يتم تطهير وتعقيم جميع أركان مواقع العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوهاً إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرًا في وسائل المواصلات، كما أنّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

كامل الوزير: خط سير مونوريل العاصمة الإدارية وضع بمعايير مناسبة لجميع الجمهور

وأشار الوزير، إلى أن خط سير مونوريل العاصمة الإدارية، سيعمل على تخفيف الزحام المروري، وتسهيل نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بكل سهولة، مؤكدًا أن المونوريل ينفذ بطول 54 كيلومترا، ويشمل 21 محطة، هي: «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».