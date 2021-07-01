«مليونيرات الكيف».. القصة الكاملة لزوجين يتاجران في المخدرات بالغربية

الأصل في الحياة الزوجية هو الحفاظ على النوع الإنساني وتكوين أسرة نافعة للمجتمع، هذا ما شرعه الله وسناه، ولكن عندما تتحول إلى آفة تضر المجتمع، تعصف بالآخرين من أجل إرضاء النفس على حساب أبرياء يكاد ينغمسون في ضلائل هؤلاء والسقوط في براثن الوحل، ولولا التدخل القانوني لشاع الشر بين البشر.

ثلاثة ملايين جنيه، كانت البداية لزوجين انتهجا طريق الشر لجني المال من ورائه، من خلال النصب والاتجار في المخدرات، وتدمير عقول الشباب، ليصيروا فيما بعد من «المليونيرات».

وبدافع الطمع، اتفق الزوجان فيما بينهما على توزيع المواد المخدرة على عدد كبير من الناس داخل محافظة الغربية، وبعد مرور عدة سنوات في الاتجار بالمخدرات، تربحا مبالغ مالية كبيرة، وحاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لهذه المبالغ بمختلف البنوك.

ونجح الزوجان في إخفاء جرائمهما، حتى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إلقاء القبض عليهما، بعد أن أثبتت المعلومات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وجود معلومات جنائية لديهما، والتأكد من اتجارهما في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما وجني مبالغ مالية ضخمة من ورائها، قدرت بـ 3 ملايين جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمان بإخفاء مصدر تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وإصباغها بالصبغة الشرعية، وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وجرى إلقاء القبض عليهما والتأكد من جريمتهما.