مدرب السباحة بـ«الأهلي» للنيابة: «كان عايز يضربني بالقلم قدام الناس فقتلته»

خضع مدرب سباحة في النادي الأهلي بالشيخ زايد، لجلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، فيما قام المتهم بتمثيل الجريمة في حضور قوة أمنية وممثل النيابة العامة. وعقب الانتهاء من تمثيل الجريمته اقتادته المباحث إلى محبسه تنفيذًا لقرار تجديد حبسه الصادر من قاضي المعارضات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل زميله بطعنة في القلب، بسبب خلافات مالية بينهما على ثمن دراجة نارية، اشتراها المتهم من زميله قبل أيام من تنفيذ الجريمة، وعندما حان وقت السداد تخلف المتهم عن الوفاء بوعوده.

طلب مهلة للسداد

«طلبت منه ينتظر يومين فقط عشان أسلمه باقي تمن الموتوسكل بس هو قالي إنت نصاب وكان عايز يضربني بالقلم قدام الناس فقتلته» بهذه الكلمات واصل مدرب السباحة، المتهم بقتل زميله، اعترافه في تحقيقات النيابة العامة، مدعيًا أنه لم يخطط لقتل زميله، وأن الجريمة حدثت بالمصادفة، بسبب محاولة المجني عليه الاعتداء عليه بالضرب وسبه في الشارع، وأنه لم يتمكن من السيطرة على أعصابه واعتدى على زميله بطعنة في القلب من سكين كان بحوزته، ولفظ على أثرها المجني عليه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بأن غرفة النجدة، تلقت إشارة من إحدى المستشفيات بأكتوبر تفيد بوصول جثة «ح.أ» مدرب سباحة بالنادي الأهلي، في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين أن صديقه المجني عليه ويدعى «أ.م»، مدرب سباحة بالنادي الأهلي، وراء ارتكاب الواقعة، وبحسب تحريات المباحث، فإن المجني عليه قام ببيع دراجة نارية للمتهم، وقام الأخير بتسديد جزء من ثمنها، وأكد لصديقه أنه سيحضر باقي المبلغ ولكنه لم يفعل فتشاجرا سويا، وقام المتهم بطعن المجني عليه وهرب، وفقا لرواية المتهم.