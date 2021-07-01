سامح عاشور: ثورة 30 يونيو معجزة شعبية بكل المقاييس

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، إن ما حدث في ثورة 30 يونيو و3 يوليو 2013 معجزة شعبية بكل المقاييس، إنحاز الجيش المصري فيها لمطالب الثورة، كما فعل من قبل في ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر انتصرت في 30 يونيو بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنهاء حكم الإخوان البغيض الذي انتهي بلا رجعة.

وأوضح أنه في 30 يونيو كان الانتصار والإنهاء لهذا الحكم البغيض، كما صنعت يناير الجو التحالفي بين القوات المسلحة والانتصار لكلمة الشعب في الشارع المصري، بعدما نزل الشعب المصري ليقول كلمته في حكم بلاده مصر، ورفضت الجماعة التخلي عن أطماعها وهي لا تريد الخير للوطن، وتأبي إلا أن تحكم الدولة بالولاء الكامل للجماعة.

وأكد أن ثورة 30 يونيو هي عيد من أعظم ذكريات مصر الحديث، وهو اليوم الذي انتشل فيه المصريون بلادهم من سرطان جماعة الإخوان ومخالبهم، وهو الذكرى التي تواجد فيها 30 مليون مصري في الشارع لإيقاف محاولة السطو وسرقة الجماعة الإرهابية لمصر والوطن العربي.