رابط منظومة الشكاوى الحكومية.. 7 خطوات لتقديم شكوى

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في التعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» رابط منظومة الشكاوى الحكومية، وخطوات تقديم شكوى، وفقًا لما أعلنته المنظومة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تطوير أدائها بما يحقق رضا المواطنين، وهي لذلك تعتبر آراءهم وملاحظاتهم مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الجهات الحكومية وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.

رابط منظومة الشكاوى الحكومية

أطلقت الحكومة هذه البوابة قبل نحو 3 سنوات، لفتح قنوات تواصل مع المواطنين تمكنهم من التواصل مع الحكومة على مدار الساعة، وتتلقى البوابة كل الشكاوى المقدمة من المواطنين، سواء داخل مصر أو المصريين في الخارج، من خلال الضغط على رابط منظومة الشكاوى الحكومية من هنــا.

خطوات تقديم شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية

ـ الدخول على رابط المنضومة.

ـ الضغط على تسجيل شكوى جديدة في قائمة الشكاوى.

ـ اختيار القطاع والخدمة التي يريد المواطن الشكوى منها.

ـ إدخال موضوع الشكوى في الخانة الموفرة.

ـ تسجيل تفاصيل الشكوى.

ـ كتابة النتيجة المتوقعة لحل الشكوى.

ـ إضافة المرفقات إن وجدت.

متابعة الشكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية

وأوضحت «المنظومة» أنه يمكن متابعة الشكوى عن طريق إدخال رقم الشكوى والرقم القومي في خانة متابعة الشكوى في الصفحة الرئيسة، أو بعد تسجيل الدخول عن طريق الضغط على الشكوى في قائمة الشكاوى، مشيرة إلى أن المعلومات التي يقدمها صاحب الشكوى في أثناء تسجيل الشكوى، ومعلومات الحساب الخاصة به لن يتم الاطلاع عليها، إلا من خلال الجهة الحكومية المكلفة ببحث الشكوى.