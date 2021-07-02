أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الجمعة 2-7-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات العربية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار العملات العربية في البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو الحالي 49.14 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وسجل في بنك مصر 49.14 جنيه للشراء و52.15 جنيه، كما سجل في المصرف المتحد 47.30 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما سجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو الحالي في المصرف المتحد نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصرسجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وعلى الصعيد الآخر وصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو الحالي، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

كما سجل سعر الدينار البحريني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو الحالي ، إلى نحو 40.33 جنيه للشراء، و 41.67 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي نحو 40.33 جنيه للشراء، و 41.67 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 40.33 جنيه للشراء، و 41.67 جنيه.